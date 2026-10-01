Михаил Ведерников: Бренд территории – это будущее, которое мы формируем уже сегодня

13:29, 01 октября 2026, ПАИ

Бренд территории – это будущее, которое мы формируем уже сегодня, опираясь на уникальность территории. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пленарном заседании форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове сегодня, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Отвечая на вопрос модератора мероприятия, международного эксперта по стратегическим коммуникациям Кермен Манджиевой о том, в чём сила бренда Псковской области, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества», член-корреспондент Российской академии образования Руслан Гагкуев и вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Инна Пехова отметили уникальное историко-культурное наследие региона. По словам экспертов, не так много регионов России имеют такую богатейшую историю.

«Фундамент нашей страны, фундамент духовности. Россия началась здесь, начинается и будет продолжаться. И очень важно, что именно здесь родился князь Владимир, Креститель Руси», – подчеркнул генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Василий Швец, дополнив ответы участников заседания.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» и в течение двух дней будет работать в формате выездной студии. Студия уже расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала запишет эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватят вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.