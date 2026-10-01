Октябрь в Псковской области будет теплее климатической нормы – синоптики

13:35, 01 октября 2026, ПАИ

Среднемесячная температура воздуха в октябре в Псковской области ожидается на 0,5–1 градус выше климатической нормы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха составит +5…+7 градусов. Месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 80–120 % от климатической нормы – от 59 до 69 миллиметров.

В октябре погода в Псковской области будет формироваться преимущественно под влиянием периферий атлантических циклонов. В связи с этим ожидается преобладание облачной погоды с частыми осадками и чередованием кратковременных потеплений и похолоданий.

Преобладать будут юго-западные ветры. Температурный фон в первой и третьей декадах будет близким к норме, во второй декаде месяца – немного выше нормы.

В первой декаде месяца преобладающие дневные температуры составят +11…+15 градусов, ночные – +5…+9 градусов. Во второй декаде днём ожидается +8…+12 градусов, ночью +3…+7 градусов с понижением в отдельные ночи до 0…-2 градусов. В третьей декаде преобладающие дневные температуры составят +5…+9 градусов, ночные – +1…+5 градусов с понижением в отдельные ночи до -2…-4 градусов.