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Экономика

Страховые взносы в Псковской области выросли на 11,6%

Налоговые органы Псковской области за восемь месяцев 2026 года мобилизовали в государственные внебюджетные фонды 22,2 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. Это на 11,6 % больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщили корреспонденту ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По данным ведомства, прирост поступлений составил 2,3 млрд рублей. Одновременно налогоплательщики региона перечислили в бюджетную систему РФ 42,1 млрд рублей налогов и сборов.

Общий объём налоговых поступлений увеличился на 14,4 %, или на 5,3 млрд рублей, по сравнению с январём – августом прошлого года.

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