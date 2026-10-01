Продлён приём заявок на конкурc «ПРО газ»

22:57, 01 октября 2026, ПАИ

Приём работ на Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «ПРО газ» продлён до 31 декабря 2026 года. Об этом ПАИ сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Церемония награждения победителей конкурса состоится в Санкт-Петербурге в рамках XV Петербургского международного газового форума в 2027 году.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года. К участию приглашаются профессиональные журналисты федеральных, региональных и местных СМИ, блогеры, фотографы и прочие авторы, публиковавшие материалы на темы газоснабжения и газификации. Конкурс проводится в семи номинациях:

«Лучший сюжет на телевидении и видеохостингах»;

«Лучшая публикация в печатном издании»;

«Лучшая публикация в информационном агентстве»;

«Лучшая публикация в интернет-издании»;

«Лучшая публикация в социальных сетях и блогах»;

«Лучший материал на радио»;

«Лучшее фото».

Для участия необходимо направить заявку на электронную почту konkursgaz@yandex.ru или заполнить форму на портале в разделе конкурса «ПРО газ». Форма заявки, положение, требования к материалам и критерии оценки размещены на сайте.

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