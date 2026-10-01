Любовь Совершаева высоко оценила значимость форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове

21:53, 01 октября 2026, ПАИ

Значимость форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в Пскове отметила заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, которая возглавляет рабочую группу и курирует межрегиональный туристский проект «Серебряное ожерелье России».

В выездной студии телеканала «Первый Псковский» она отметила, что тематика международного форума крайне интересна и актуальна, так как не повторяет те мероприятия, которые проходят в течение года, а именно Балтийский туристический форум и «Тревелхаб» в Санкт-Петербурге, который состоится в декабре.

«Удачно выбраны время и тематика», – сказала Любовь Совершаева.

Сегодня во время презентации бренда «Серебряное ожерелье» ей удалось обменяться мнениями с коллегами по рабочей группе: по их словам, внимание к теме этого проекта был очень серьёзным.

«Мне кажется, что Псков сегодня совершил такое маленькое чудо, когда провёл этот форум. Мероприятие прошло очень удачно», – добавила она и особо выделила прошедшую пленарную дискуссию.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходит в Пскове с 30 сентября по 1 октября и посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

Телеканал «Первый Псковский» выступает информационным партнёром форума «Сила бренда – экономическое будущее регионов» и в течение двух дней работает в формате выездной студии. Студия расположилась в гостиничном комплексе «Квартал Мейера». Команда телеканала записала эксклюзивные комментарии спикеров и участников форума. Темы интервью охватили вопросы о том, как логотип превратить в бренд, зачем нужна перезагрузка туристических брендов, как медиаконтент влияет на привлекательность территорий и какие ценности могут стать основой бренда Псковской области.

Отметим, выездная студия «Первого Псковского» – неотъемлемая часть важных международных деловых мероприятий региона, один из самых эффективных инструментов. Она работает не как статичный павильон, а как мобильный медиацентр, который выезжает на ключевые события области. Студия объединяет работу ТВ, радио («7 НЕБО», «Серебряный дождь») и интернет-СМИ (ПАИ). Следить за новостями можно в пабликах, в эфирах телеканала и на площадках медиахолдинга.