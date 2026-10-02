Михаил Ведерников и Руслан Гагкуев обсудили совместные проекты РИО и Псковской области

13:19, 02 октября 2026, ПАИ

Реализацию совместных просветительских проектов и инициатив обсудил губернатор Псковской области, председатель регионального Совета отделения Российского исторического общества Михаил Ведерников с председателем правления РИО, исполнительным директором фонда «История Отечества» Русланом Гагкуевым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона поблагодарил за поддержку деятельности регионального отделения РИО, направленную на сохранение российской исторической культуры. «Спасибо, что доверили провести форум региональных отделений Российского исторического общества. Для нас это большая ответственность и, конечно, уникальная возможность поделиться опытом с коллегами. У нас на примере Печор есть интересный опыт, который можно разобрать. Безусловно, в каждом регионе тоже есть свои наработки, свои проекты, нам тоже будет очень интересно с этим всем познакомиться», – выступил губернатор.

Руслан Гагкуев отметил высокий уровень организации проведения форума в Псковской области. «Внимание, которое в регионе уделяется сохранению историко-культурного наследия, защите исторической правды, находится на высоком уровне. Многое для этого делается. В этом направлении мы с большой радостью участвовали в проектах, которые инициировала Псковская область. Будем продолжать работать, привлекать псковичей к всероссийским проектам», – сказал председатель правления РИО.

В ходе встречи Михаил Ведерников и Руслан Гагкуев рассмотрели дальнейшие направления работы. Глава региона предложил организовать под эгидой РИО площадку в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области в следующем году: «Хотели бы открыть книжный павильон «Отечественная культура». У вас есть такой проект, вы его реализуете в Москве. Мне кажется, что это хорошо перекликается, поговорили бы с профессиональным сообществом и гостями – запрос на это достаточно большой».

Последние новинки исторической литературы фонд «История Отечества» ежегодно представляет на главном книжном фестивале страны – «Красная площадь». «Свой павильон «История Отечества» наполняем самыми разными презентациями книг, встречами с выдающимися и знаковыми авторами, которые пишут исторические сочинения и литературу для самого широкого круга читателей. Мы можем продумать и сделать интересную программу, привезти книги по тематике Александра Пушкина», – добавил Руслан Гагкуев.

Ещё одной темой встречи стало проведение тематических заездов «Наследники истории». «Хотим предложить, чтобы это было ежегодным. У нас есть хорошая федеральная площадка в Печорах – «Истоки». Там проходит большое количество федеральных мероприятий. Через региональное отделение Российского исторического общества туда смогли бы отправиться люди, кому это будет полезно и интересно. Тема важная, это будет полезно, особенно в нынешних условиях», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Председатель правления РИО отметил, что со своей стороны они готовы оказать помощь в определении основных тем мероприятия, формировании смысловых блоков программы. «Печоры – это одна из наших духовных колыбелей. Это очень важно для всей страны. В Псковской области удалось возродить не только туристическую инфраструктуру. Главные смыслы здесь – духовное начало. В стране это так и воспринимается: как одна из колыбелей, как один из духовных центров. Люди туда едут по большей части именно для этого. А инфраструктура помогает этому развиваться», – заключил Руслан Гагкуев.

В завершение встречи Михаил Ведерников и Руслан Гагкуев обсудили варианты участия Псковской области в мероприятиях непосредственно на площадке в Доме РИО.