День безопасности дорожного движения организовали в Ольгинской гимназии Пскова
День безопасности дорожного движения для учеников начальных классов прошёл в Ольгинской гимназии в Пскове. Мероприятие провели в преддверии осенних каникул, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
-
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Общественного совета при региональном УМВД и Псковским региональным отделением Всероссийского общества автомобилистов подготовили три интерактивные площадки.
На первой детям показали патрульный автомобиль и дали возможность представить себя в роли инспектора. На второй члены Общественного совета в игровой форме рассказали школьникам о правилах дорожного движения. Третья площадка представляла собой специально оборудованную дорогу, на которой ребята на самокатах отрабатывали знания.
В УМВД отметили, что такие занятия помогают сформировать навыки безопасного поведения на дороге и укрепить доверие между полицией и молодым поколением.
Михаил Ведерников и Руслан Гагкуев обсудили совместные проекты РИО и Псковской области
Михаил Ведерников обсудил с Андреем Ковалевым восстановление объектов культурного наследия в Псковской области
На IV Форуме Российского исторического общества в Пскове обсуждают музеи и культурные пространства малых городов