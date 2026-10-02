День безопасности дорожного движения организовали в Ольгинской гимназии Пскова

12:55, 02 октября 2026, ПАИ

День безопасности дорожного движения для учеников начальных классов прошёл в Ольгинской гимназии в Пскове. Мероприятие провели в преддверии осенних каникул, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области













Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Общественного совета при региональном УМВД и Псковским региональным отделением Всероссийского общества автомобилистов подготовили три интерактивные площадки.

На первой детям показали патрульный автомобиль и дали возможность представить себя в роли инспектора. На второй члены Общественного совета в игровой форме рассказали школьникам о правилах дорожного движения. Третья площадка представляла собой специально оборудованную дорогу, на которой ребята на самокатах отрабатывали знания.

В УМВД отметили, что такие занятия помогают сформировать навыки безопасного поведения на дороге и укрепить доверие между полицией и молодым поколением.