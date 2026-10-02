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Общество

Михаил Ведерников обсудил с Андреем Ковалевым восстановление объектов культурного наследия в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с председателем Общероссийского общественного движения предпринимателей Андреем Ковалевым, который принял участие в Форуме региональных отделений РИО в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На рабочей встрече речь зашла о возможных направлениях взаимодействия. Особое внимание уделено теме восстановления и реконструкции объектов культурного наследия. В Псковской области ведётся серьёзная работа по возвращению памятников архитектуры в хозяйственный оборот. «Тем не менее у нас огромное количество объектов культурного наследия, которые ещё требуют внимания, вложений, современных подходов для развития и включения в современную жизнь. Будем благодарны, если вы поделитесь своим опытом. Для нас это будет важно и полезно», – заметил Михаил Ведерников.

«Мне очень приятно быть на Псковской земле. Я погулял по центру Пскова. Приятно видеть, что город ухожен и за ним следят», – отметил Андрей Ковалев. Он также рассказал губернатору, что уже успел пообщаться с псковскими студентами и положительно оценил активность молодёжи региона.

В рамках визита была запланирована и встреча с представителями бизнес-сообщества, по итогам которой Андрей Ковалев пообещал предоставить главе региона обратную связь от предпринимателей. «Мы всегда очень внимательно относимся к обратной связи. Это позволяет на ходу корректировать программы, делать решения более эффективными», – заметил губернатор.

Ранее Михаил Ведерников посещал усадьбу Гребнево под Москвой, которая восстанавливается под руководством Андрея Ковалева, и сегодня губернатор снова заметил, что впечатлён масштабностью и качеством проведённых работ по реконструкции комплекса.

Андрей Ковалев в свою очередь поделился планами по развитию ансамбля. Особое внимание губернатора он обратил на связь усадьбы с Псковской землёй. Так, Василий Васильевич Гребёнка-Шуйский был не только владельцем усадьбы, но и одним из псковских князей.

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