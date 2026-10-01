Густой туман снова накроет Псковскую область

20:17, 01 октября 2026, ПАИ

Густой туман накроет Псковскую область 2 октября, сообщается в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере MAX.

По сообщениям синоптиков, туман с видимостью 500 и менее метров ожидается местами в Псковской области. Его прогнозируют ночью и в первой половине дня 2 октября.

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 112 или 101.