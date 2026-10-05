В Пскове разыскивают пропавшего в июле Андрея Соловьёва

12:42, 05 октября 2026, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает 48-летнего Андрея Соловьёва. С 24 июля 2026 года местонахождение мужчины остаётся неустановленным, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид мужчине около 50 лет, он худощавого телосложения, у него короткие седые волосы. Был одет в чёрную кофту с капюшоном, чёрную кепку, тёмно-синие джинсы и серые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Соловьёва, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8-911-904-20-78 (отделение разыскной работы), 59-63-22 (дежурная часть) или 102, 112.