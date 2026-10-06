Девять медалей завоевали великолучане на межрегиональном турнире по кикбоксингу в Твери

10:27, 06 октября 2026, ПАИ

Девять медалей выиграли великолукские спортсмены, участники клуба «Витязь» на межрегиональном турнире по кикбоксингу «Бросающий вызов», который прошёл в Твери. Об этом сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».



Фото: клуб «Витязь»



Фото: клуб «Витязь»



Фото: клуб «Витязь»



Фото: клуб «Витязь»



Фото: клуб «Витязь»



Фото: клуб «Витязь»



Фото: клуб «Витязь»



Фото: клуб «Витязь»



Фото: клуб «Витязь»

















Победу в турнире одержали Илья Семёнов, Владимир Финочко, Виктор Шабанов, Вероника Прокошенко, Денис Березин и Елизавета Шуднева. Семёнову дополнительно вручили приз за лучшую технику. Серебро в активе Полины Юрьевой, Александра Ефремова и Даниила Васильева.

Подготовил кикбоксёров Сергей Москалёв. Далее его воспитанники отправятся на всероссийские старты в Москву.