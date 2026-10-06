Психолог призвала родителей не жертвовать накоплениями ради детей

11:04, 06 октября 2026, ПАИ

Родителям стоит в первую очередь позаботиться о собственной финансовой стабильности, а уже потом направлять деньги на помощь детям. Об этом заявила психолог Ольга Медяник, пишет «Комсомольская правда».

По словам специалиста, отказ от собственных накоплений ради материального благополучия ребенка в будущем может обернуться для него дополнительной финансовой нагрузкой.

«Не стоит жертвовать своим будущим. Родители без пенсионных накоплений со временем становятся финансовой нагрузкой для тех же самых детей. Лучший подарок ребенку – финансово независимые родители», – сказала Медяник.

Психолог сравнила этот принцип с правилами безопасности в самолете: сначала взрослый надевает кислородную маску на себя, а затем помогает ребенку.

По мнению эксперта, родителям стоит сначала создать собственный финансовый запас, который позволит сохранить независимость в старости. Накопления для детей при этом можно формировать параллельно или из средств, оставшихся после обеспечения собственного будущего.