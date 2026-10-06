Психолог призвала родителей не жертвовать накоплениями ради детей
Родителям стоит в первую очередь позаботиться о собственной финансовой стабильности, а уже потом направлять деньги на помощь детям. Об этом заявила психолог Ольга Медяник, пишет «Комсомольская правда».
По словам специалиста, отказ от собственных накоплений ради материального благополучия ребенка в будущем может обернуться для него дополнительной финансовой нагрузкой.
«Не стоит жертвовать своим будущим. Родители без пенсионных накоплений со временем становятся финансовой нагрузкой для тех же самых детей. Лучший подарок ребенку – финансово независимые родители», – сказала Медяник.
Психолог сравнила этот принцип с правилами безопасности в самолете: сначала взрослый надевает кислородную маску на себя, а затем помогает ребенку.
По мнению эксперта, родителям стоит сначала создать собственный финансовый запас, который позволит сохранить независимость в старости. Накопления для детей при этом можно формировать параллельно или из средств, оставшихся после обеспечения собственного будущего.
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