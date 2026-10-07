Врачи рассказали, какие обследования входят в профосмотр школьников

09:00, 07 октября 2026, ПАИ

Профилактический осмотр в школе нужен не для формальности, а чтобы вовремя заметить изменения, которые пока никак себя не проявляют. Об этом рассказали врачи на «Радио Дача» (101.5 FM) в проекте «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

Специалисты объяснили, что перечень врачей и исследований определяется возрастом ребёнка и действующим порядком. Сейчас применяется приказ № 211н от 22 мая 2025 года, поэтому состав осмотра для детей разных возрастов заметно отличается.

Так, в 7 лет ребёнку необходимо пройти педиатра, невролога, детского стоматолога и офтальмолога. Этот перечень нельзя путать с осмотром в 6 лет, который значительно шире.

В 10 лет список снова расширяется: добавляются детский эндокринолог и детский хирург, а также анализы крови и мочи. Для детей из группы риска предусмотрено определение уровня холестерина в крови экспресс-методом с использованием тест-полосок.

В 11 лет осмотр короткий – педиатр и стоматолог. В 12 лет ребёнка смотрят педиатр, стоматолог, детский психиатр и травматолог-ортопед. В 13 лет к педиатру и стоматологу добавляются уролог-андролог у мальчиков, гинеколог у девочек и офтальмолог.

Врачи добавили, что не стоит удивляться, если в один год ребёнку нужно пройти несколько специалистов и сдать анализы, а в следующий осмотр оказывается короче. Главное правило – ориентироваться не на списки для других возрастов и не на одноклассников, а на возраст ребёнка и действующий порядок.

Профосмотр важен потому, что некоторые нарушения на первых этапах могут не беспокоить ребёнка: снижение зрения, изменения опорно-двигательного аппарата, особенности нервной системы или признаки эндокринных нарушений. Чем раньше обнаружена проблема, тем быстрее можно начать наблюдение или коррекцию. Регулярные осмотры позволяют врачу видеть, как ребёнок растёт и меняется с возрастом. Если специалист обнаружит особенности, он порекомендует дополнительное обследование или консультацию.

Если ребёнок пропустил профосмотр, его можно пройти в медицинской организации. Главное – не откладывать надолго и уточнить у педиатра, какие обследования и специалисты необходимы именно в его возрасте.