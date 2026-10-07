Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врачи рассказали, какие обследования входят в профосмотр школьников

Профилактический осмотр в школе нужен не для формальности, а чтобы вовремя заметить изменения, которые пока никак себя не проявляют. Об этом рассказали врачи на «Радио Дача» (101.5 FM) в проекте «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

Фото: ПАИ

Специалисты объяснили, что перечень врачей и исследований определяется возрастом ребёнка и действующим порядком. Сейчас применяется приказ № 211н от 22 мая 2025 года, поэтому состав осмотра для детей разных возрастов заметно отличается.

Так, в 7 лет ребёнку необходимо пройти педиатра, невролога, детского стоматолога и офтальмолога. Этот перечень нельзя путать с осмотром в 6 лет, который значительно шире.

В 10 лет список снова расширяется: добавляются детский эндокринолог и детский хирург, а также анализы крови и мочи. Для детей из группы риска предусмотрено определение уровня холестерина в крови экспресс-методом с использованием тест-полосок.

В 11 лет осмотр короткий – педиатр и стоматолог. В 12 лет ребёнка смотрят педиатр, стоматолог, детский психиатр и травматолог-ортопед. В 13 лет к педиатру и стоматологу добавляются уролог-андролог у мальчиков, гинеколог у девочек и офтальмолог.

Врачи добавили, что не стоит удивляться, если в один год ребёнку нужно пройти несколько специалистов и сдать анализы, а в следующий осмотр оказывается короче. Главное правило – ориентироваться не на списки для других возрастов и не на одноклассников, а на возраст ребёнка и действующий порядок.

Профосмотр важен потому, что некоторые нарушения на первых этапах могут не беспокоить ребёнка: снижение зрения, изменения опорно-двигательного аппарата, особенности нервной системы или признаки эндокринных нарушений. Чем раньше обнаружена проблема, тем быстрее можно начать наблюдение или коррекцию. Регулярные осмотры позволяют врачу видеть, как ребёнок растёт и меняется с возрастом. Если специалист обнаружит особенности, он порекомендует дополнительное обследование или консультацию.

Если ребёнок пропустил профосмотр, его можно пройти в медицинской организации. Главное – не откладывать надолго и уточнить у педиатра, какие обследования и специалисты необходимы именно в его возрасте.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

07 октября 2026

Жительница Печорского района получила четыре месяца колонии за неуплату алиментов
07 октября 2026

О состоянии сетей и качестве воды в Пскове поговорят в программе «Среда обитания»
07 октября 2026

В Псковской области 20 беременных жён военнослужащих получили пособие от СФР
07 октября 2026

До +17 градусов и туман: какой будет погода в Псковской области 8 октября
07 октября 2026

Капремонт моста через реку Синюю начался в Красногородском районе
07 октября 2026

Каменный пень возрастом в сотни миллионов лет передали в Псковский музей
07 октября 2026

В доме на улице Красноармейской в Пскове запустили отопление после капремонта
07 октября 2026

Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области с 25 октября

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...