Всероссийский спортивный диктант прошёл в Псковской области

17:51, 06 октября 2026, ПАИ

Жители Псковской области присоединились к Всероссийскому спортивному диктанту. В регионе работали пять очных площадок в Пскове, Печорах и Великих Луках. Также участники могли пройти диктант в онлайн-формате. Об этом ПАИ сообщили в министерстве спорта Псковской области.

В Великолукской государственной академии физической культуры и спорта свои знания проверили более 70 человек. Среди участников – студенты и преподаватели вуза, школьники и педагоги школы № 7, а также воспитанники спортшколы «Экспресс».

«Особенно приятно видеть, что спортивный диктант объединил сразу несколько поколений – тех, кто только начинает свой спортивный путь, и тех, кто уже много лет связан со спортом и образованием», – отметил депутат Законодательного Собрания Псковской области Дмитрий Белюков.

Вопросы диктанта были посвящены истории отечественного и мирового спорта, Олимпийскому движению, выдающимся спортсменам и спортивным достижениям страны. Главная цель акции – узнать больше об истории спорта, его героях и достижениях.