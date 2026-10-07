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Спорт

Спортсменка из Псковской области победила на первенстве СЗФО по спортивному туризму

Спортсменка из Псковской области Марина Борейко завоевала золотую медаль на первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по спортивному туризму, которое завершилось на Лемболовской поляне в Ленинградской области. Об этом сообщает Федерация спортивного туризма России.

  • Спортсменка из Псковской области победила на первенстве СЗФО по спортивному туризму
    Фото: Федерация спортивного туризма России
  • Спортсменка из Псковской области победила на первенстве СЗФО по спортивному туризму
    Фото: Федерация спортивного туризма России
  • Спортсменка из Псковской области победила на первенстве СЗФО по спортивному туризму
    Фото: Федерация спортивного туризма России
  • Спортсменка из Псковской области победила на первенстве СЗФО по спортивному туризму
    Фото: Федерация спортивного туризма России
  • Спортсменка из Псковской области победила на первенстве СЗФО по спортивному туризму
    Фото: Федерация спортивного туризма России
  • Спортсменка из Псковской области победила на первенстве СЗФО по спортивному туризму
    Фото: Федерация спортивного туризма России
  • Спортсменка из Псковской области победила на первенстве СЗФО по спортивному туризму
    Фото: Федерация спортивного туризма России
  • Спортсменка из Псковской области победила на первенстве СЗФО по спортивному туризму
    Фото: Федерация спортивного туризма России
  • Спортсменка из Псковской области победила на первенстве СЗФО по спортивному туризму
    Фото: Федерация спортивного туризма России

Соревнования проходили два дня. В них приняли участие более 180 спортсменов из Карелии, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга. Спортсмены соревновались в дисциплине «дистанция – пешеходная».

В дисциплине второго класса среди девочек Марина Борейко показала лучший результат, опередив Александру Сидорову из Вологодской области и Марию Щербакову из Ленинградской области.

В остальных возрастных категориях первенства и чемпионата призовые места заняли представители Санкт-Петербурга, Вологодской области, Карелии и Ленинградской области.

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