Спортсменка из Псковской области победила на первенстве СЗФО по спортивному туризму

12:42, 07 октября 2026, ПАИ

Спортсменка из Псковской области Марина Борейко завоевала золотую медаль на первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по спортивному туризму, которое завершилось на Лемболовской поляне в Ленинградской области. Об этом сообщает Федерация спортивного туризма России.



Фото: Федерация спортивного туризма России



Фото: Федерация спортивного туризма России



Фото: Федерация спортивного туризма России



Фото: Федерация спортивного туризма России



Фото: Федерация спортивного туризма России



Фото: Федерация спортивного туризма России



Фото: Федерация спортивного туризма России



Фото: Федерация спортивного туризма России



Фото: Федерация спортивного туризма России

















Соревнования проходили два дня. В них приняли участие более 180 спортсменов из Карелии, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также Санкт-Петербурга. Спортсмены соревновались в дисциплине «дистанция – пешеходная».

В дисциплине второго класса среди девочек Марина Борейко показала лучший результат, опередив Александру Сидорову из Вологодской области и Марию Щербакову из Ленинградской области.

В остальных возрастных категориях первенства и чемпионата призовые места заняли представители Санкт-Петербурга, Вологодской области, Карелии и Ленинградской области.