Псковские библиотекари рассказали дошколятам об особенностях псковских сказок

22:41, 07 октября 2026, ПАИ

В псковской библиотеке «Диалог» в рамках Года единства народов России воспитанники детского сада № 11 познакомились с псковскими сказками. Об этом ПАИ сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

На мероприятии под названием «Вот она какая – псковская сказка!» библиотекари сначала выяснили, какие сказки малыши знают и любят. После этого детям показали инсценировку сказки «Репка» с помощью пальчикового театра. А затем маленькие зрители узнали, какие сказки рассказывали детям в старину на Псковской земле и чем эти сказки отличаются от всем известных.

Дошколятам объяснили, что главная особенность псковских сказок – неповторимый местный говор, который делает псковские сказки такими родными и душевными.

Сотрудники библиотеки прочитали малышам две псковские сказки: «Про деда с бабой, или Бычок – смоляной бочок» и «Как ходили козёл за лыками, а коза за орехами». После чего дети поиграли в игры по этим сказкам: они отгадывали загадки и собирали пазлы.

В результате детсадовцы пришли к заключению, что псковские сказки не просто интересные, а ещё и познавательные, а кроме того, учат добру и рассказывают о красоте родной земли.