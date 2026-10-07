В Пскове при перекладке коллектора на Петрова – Алтаева нашли около 15 самовольных врезок в канализацию

23:15, 07 октября 2026, ПАИ

Во время перекладки коллектора на улицах Петрова и Алтаева в Пскове выявили около 15 человек, самовольно подключившихся к канализации. Об этом рассказал заместитель директора по производству МП Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 7 октября.

«Мы со всеми людьми нашли общий язык, заключили мировое соглашение. Люди нам оплатили штрафные санкции и легализовали свои врезки», – отметил Олег Панкевич.

По словам гостя эфира, бывают нелегальные подключения и к водопроводу. По закону нарушениями являются самовольное подключение, то есть когда сделана врезка, и самовольное пользование, когда человек пользуется ресурсом без договора.