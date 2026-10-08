Эй ты, вы, товарищ, господин – в эфир выходит новый выпуск программы о русском языке «Чистовик»

11:08, 08 октября 2026, ПАИ

Очередной выпуск программы «Чистовик» выйдет в эфир в четверг, 8 октября, на радио «7 НЕБО» (107.1 FM) в 11:20 мск. Тема программы – обращения. Как обратиться к незнакомому человеку на улице или в электронном письме, тыкать или выкать начальнику, в какой ситуации имя и отчество при обращении выглядит уместным и наоборот. Об этом ведущие Надежда Лищенко и Александр Машкарин поговорят с заведующим кафедрой филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Псковского государственного университета Светланой Лукьяновой.

В лёгкой и доступной форме эксперты программы будут разбираться в простых и сложных темах языка: от русского «в чатиках» до ЕГЭ по русскому, от мужского и женского в языке до традиций и изменений в разговорной речи. Спикеры «Чистовика» – учёные-русисты, лингвисты, учителя, общественные деятели по актуальным вопросам русского языка, литературы и языков народов России.

Программа «Чистовик» выходит в эфире «7 НЕБА» каждую неделю по вторникам и четвергам в 11:20 по московскому времени. Напомним, 2026 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России. Программа «Чистовик» выходит в рамках приуроченных мероприятий.