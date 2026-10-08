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Происшествия

Более 300 выездов совершили псковские росгвардейцы за неделю

319 выездов на охраняемые объекты региона по сигналам «Тревога» совершили сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области с 1 по 7 октября. За административные правонарушения задержан 21 гражданин, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

В Пскове задержали группу лиц, которая пыталась похитить продукты из магазина на сумму более 26 тысяч рублей. Благодаря оперативным действиям наряда группы задержания вневедомственной охраны правонарушителей передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Два раза росгвардейцев привлекали для обеспечения безопасности и правопорядка по сообщениям дежурных частей территориальных органов внутренних дел.

В пресс-службе подчеркнули, что вневедомственная охрана Росгвардии осуществляет круглосуточную защиту имущества граждан и организаций. Оперативное реагирование на сигналы «Тревога» и слаженные действия личного состава позволяют обеспечивать высокий уровень безопасности на охраняемых объектах.

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