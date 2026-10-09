Грузовик сгорел в Пскове из-за короткого замыкания

09:19, 09 октября 2026, ПАИ

Кабина седельного тягача МАЗ 6430 полностью выгорела изнутри в Малозональном переулке в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области





По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание из-за аварийного режима работы электрооборудования и электросетей.

На тушение привлекли 11 специалистов МЧС России и три единицы техники.