Грузовик сгорел в Пскове из-за короткого замыкания
Кабина седельного тягача МАЗ 6430 полностью выгорела изнутри в Малозональном переулке в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
-
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
-
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание из-за аварийного режима работы электрооборудования и электросетей.
На тушение привлекли 11 специалистов МЧС России и три единицы техники.
10 октября 2026
Пятерых иностранцев фиктивно зарегистрировали жительницы Невельского и Опочецкого районов