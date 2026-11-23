Великолучанка получила условный срок за кражу денег с найденной карты

10:26, 23 ноября 2026, ПАИ

Жительницу Великих Лук приговорили к условному заключению за кражу денег с банковского счёта, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что возле одного из магазинов женщина обнаружила потерянную кем-то банковскую карту. Вместо того, чтобы вернуть находку законному владельцу, великолучанка оставила карту себе. В течение двух последующих дней женщина расплачивалась в магазинах найденной картой, таким образом, похитив со счёта владелицы карты девять тысяч рублей.

В суде великолучанка признала вину в полном объёме, в содеянном раскаялась, а также добровольно возместила ущерб.

Великолукский городской суд признал женщину виновной в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца условно с испытательным сроком полгода.

Приговор суда в законную силу не вступил.