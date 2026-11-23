Великолучанка получила условный срок за кражу денег с найденной карты
Жительницу Великих Лук приговорили к условному заключению за кражу денег с банковского счёта, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Установлено, что возле одного из магазинов женщина обнаружила потерянную кем-то банковскую карту. Вместо того, чтобы вернуть находку законному владельцу, великолучанка оставила карту себе. В течение двух последующих дней женщина расплачивалась в магазинах найденной картой, таким образом, похитив со счёта владелицы карты девять тысяч рублей.
В суде великолучанка признала вину в полном объёме, в содеянном раскаялась, а также добровольно возместила ущерб.
Великолукский городской суд признал женщину виновной в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца условно с испытательным сроком полгода.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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