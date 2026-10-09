Турнир «Нарды без границ» пройдёт в Пскове 10 октября

14:18, 09 октября 2026, ПАИ

Турнир по коротким нардам «Нарды без границ» пройдёт в Пскове 10 октября, сообщили ПАИ в Федерации нард Псковской области.

Соревнования пройдут на улице Льва Толстого в отделении фонда «Защитники Отечества». Начало первого тура – в 11:00. Участие бесплатное, но количество мест ограничено.

Призовой фонд турнира: за первое место – 5 000 рублей, за второе – 3 000 рублей, за третье – 2 000 рублей. Организаторы приглашают всех желающих сразиться с сильными соперниками и побороться за призы.