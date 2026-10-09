Турнир «Нарды без границ» пройдёт в Пскове 10 октября
Турнир по коротким нардам «Нарды без границ» пройдёт в Пскове 10 октября, сообщили ПАИ в Федерации нард Псковской области.
Соревнования пройдут на улице Льва Толстого в отделении фонда «Защитники Отечества». Начало первого тура – в 11:00. Участие бесплатное, но количество мест ограничено.
Призовой фонд турнира: за первое место – 5 000 рублей, за второе – 3 000 рублей, за третье – 2 000 рублей. Организаторы приглашают всех желающих сразиться с сильными соперниками и побороться за призы.
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