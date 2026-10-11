Школы смогут открывать новые направления с учётом интереса учеников

17:27, 11 октября 2026, ПАИ

Школы смогут создавать дополнительные направления под интересы учеников, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Это предусматривает проект приказа об обновлении федеральной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.

Дополнительные направления внутри профилей реализуют за счёт части программы, которую формируют сами участники образовательных отношений. Например, это классы инженерной, лингвистической, медицинской, психолого-педагогической и литературно-исторической направленности.

«Школы смогут создавать внутри профильных классов и групп дополнительные направления под интересы самих учеников: физико-математические, химико-биологические, инженерно-технологические и другие. В результате принятых изменений система обучения станет более гибкой и современной, а также будет отвечать и требованиям ФГОС, и запросам самих школьников», – прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2027 года и будет применяться при приёме на обучение по программам среднего общего образования с 2027/28 учебного года.