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Общество

Цифровые вызовы: решение есть всегда

К цифровому комфорту мы все привыкли давно. Вызвать такси, построить маршрут, найти нужную информацию – всё это давно стало частью обычного дня. О сложной инфраструктуре за экраном телефона мы обычно не думаем. Знаем только, что что-то там где-то «в облаках» и на серверах. Атаки украинских беспилотников на ЦОДы «Яндекса» напомнили всем нам о существовании серверов, вычислительных мощностей и инженеров.

Иллюстрация сгенерирована ИИ

После инцидентов «Яндекс» сообщил о постепенном восстановлении сервисов. Специалисты в первую очередь возвращают в работу то, чем пользуется больше всего людей, перенаправляют мощности и перераспределяют нагрузку.

Если кому-то в Киеве хочется увидеть в этих сбоях окончательный крах российской цифровой инфраструктуры, с торжественной речью лучше повременить. Впрочем, с пеной у рта некоторые уже возвестили падение России в каменный век. Но вышло как-то неловко: сервисы-то уже восстановлены.

Конечно, нам не стоит делать вид, будто ничего не произошло. Произошло. Одновременное повреждение нескольких крупных центров обработки данных поставило перед нашей IT-индустрией задачи, с которыми в реальности она столкнулась впервые. Это серьёзное испытание, а не досадная мелочь.

У российской цифровой инфраструктуры большой запас прочности. Это способность выдержать удар, сохранить часть функций и восстановить нарушенную работу.

Именно так выглядит устойчивость. «Яндекс» заранее отрабатывал разные сценарии потери вычислительных мощностей и проводил специальные учения. Теперь подготовленные решения проходят проверку в реальных чрезвычайных обстоятельствах. Распределённая архитектура, резервы и помощь коллег по рынку позволяют поддерживать доступность сервисов и постепенно возвращать их в строй. У инженеров вообще неблагодарная для публичной полемики работа. Им нужно не доказать в комментариях, что всё хорошо, а сделать так, чтобы всё работало.

Конечно, пользователю от этого не легче, если такси нужно сейчас, маршрут – немедленно, а нужный сервис недоступен. Раздражение людей понятно. Никто не обязан радоваться сбою ради демонстрации стойкости. Доверие возвращается не призывами потерпеть, а результатом: восстановленной работой и понятной информацией о том, что происходит. Кстати, всё это очень напоминает время бензинового кризиса летом этого года. Инспирированные врагом волны негатива в соцсетях в итоге разбились о системную работу региональных и федеральных властей.

Даже развитая цифровая система не гарантирует полной защиты от чрезвычайных происшествий. Признавать это необходимо. Но мы преодолеваем любые вызовы – не потому, что считаем себя неуязвимыми. А потому, что умеем признавать сложности, собирать силы и находить решения. А тем, кто слишком торопится объявить, что у России всё остановилось, придётся снова столкнуться с неприятной для себя реальностью: мы продолжаем работать.

Андрей Разумов
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