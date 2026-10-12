Расписание поезда Новосокольники – Великие Луки изменится в зимнее время
27 декабря, 3, 8 и 10 января, 21 февраля и 7 марта будет меняться расписание пригородного поезда № 6506 Новосокольники – Великие Луки, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
В указанные дни отправление со станции Новосокольники будет в 06:56, прибытие в Великие Луки – в 07:55.
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