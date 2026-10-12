Семейный праздник в честь Покрова пройдёт в Палатах у Сокольей башни
Семейный праздник в честь Покрова в Палатах у Сокольей башни пройдёт 17 октября, сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике.
Праздник начнётся на приуроченной ко Дню отца в России интерактивной площадке «Отец наказывает, отец и хвалит», на которой можно узнать о роли отца в крестьянской семье, о его обязанностях и повседневных заботах (на основании этнографических исследований в Псковской области).
Затем состоится театрально-музыкальная постановка «Сад» с реконструкцией фрагмента свадебного обряда из Печорского района при участии фольклорного ансамбля «Уграда».
После этих представлений начнут работать мастер-классы по ручному ткачеству на дощечках, по росписи глины «Сказка на ладошке» и творческая площадка «По одёжке встречают».
Мероприятие платное.
Семейный праздник в честь Покрова пройдёт в Палатах у Сокольей башни
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