Семейный праздник в честь Покрова пройдёт в Палатах у Сокольей башни

23:58, 12 октября 2026, ПАИ

Семейный праздник в честь Покрова в Палатах у Сокольей башни пройдёт 17 октября, сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике.

Праздник начнётся на приуроченной ко Дню отца в России интерактивной площадке «Отец наказывает, отец и хвалит», на которой можно узнать о роли отца в крестьянской семье, о его обязанностях и повседневных заботах (на основании этнографических исследований в Псковской области).

Затем состоится театрально-музыкальная постановка «Сад» с реконструкцией фрагмента свадебного обряда из Печорского района при участии фольклорного ансамбля «Уграда».

После этих представлений начнут работать мастер-классы по ручному ткачеству на дощечках, по росписи глины «Сказка на ладошке» и творческая площадка «По одёжке встречают».

Мероприятие платное.