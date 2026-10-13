Огненный шар над Южным Уралом мог оказался ступенью китайской ракеты
Яркий огненный шар с длинным хвостом и заметной фрагментацией наблюдали в небе жители Южного Урала вечером 12 октября. Об этом пишет 1obl.ru со ссылкой на проект STARVISOR.
Специалисты выявили, что, вероятнее всего, очевидцы смогли увидеть третью ступень китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11 Y3». Она была запущена 17 сентября 2026 года с космодрома Цзюцюань.
Вход ступени в атмосферу прогнозировали как раз на вторую половину дня 12 октября. Её траектория проходила над центром Челябинской области с запада на восток.
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