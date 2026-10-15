Атака не прошла. Цифровая Россия выдержала удар

09:04, 15 октября 2026, ПАИ

Когда под угрозой оказывается инфраструктура «Яндекса» или Сбера, речь идёт о привычном ритме жизни миллионов людей: доступе к платежам, информации, навигации, заказам, коммуникациям и государственным услугам. Именно поэтому особенно показательна реакция российской цифровой системы на последние атаки. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, ведомство помогло «Яндексу» найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем после атаки на центры обработки данных.

Но главным фактором стала не экстренная помощь сама по себе, а готовность компании заранее перевести значительные массивы данных на резервные мощности. Такая предусмотрительность позволила сохранить работу основных сервисов на высоком уровне.

Это важная деталь. Устойчивость цифровой инфраструктуры создаётся не в момент атаки, а задолго до неё – инвестициями в резервирование, распределённое хранение данных, независимые площадки, отлаженные сценарии реагирования и координацию между бизнесом и государством. Экстренная ситуация лишь проверяет, насколько эта работа была реальной, а не формальной.

В итоге атака стала поводом дополнительно укрепить систему. После распределения инфраструктуры информационные ресурсы «Яндекса» будут храниться ещё надёжнее. Попытка нанести ущерб становится стимулом для усиления защиты.

Не дала результата и атака на инфраструктуру Сбербанка. Все системы и сервисы продолжили работать в штатном режиме. Для обычного пользователя словно вообще ничего не произошло: приложение открывается, платежи проходят, сервисы доступны. В этом и состоит лучший показатель эффективности.

Российская цифровая среда сегодня проходит проверку на прочность в условиях постоянного внешнего давления. Последние эпизоды показывают, что она способна быстро адаптироваться, перераспределять ресурсы и сохранять устойчивость даже при попытках вывести из строя крупнейшие технологические платформы.

Впадать в самоуспокоение никто не собирается. Очевидно, что киберугрозы будут становиться сложнее, а зависимость общества от цифровых сервисов – только расти. Но, повторим, российская инфраструктура научилась отвечать на вызовы работающими механизмами. Когда атаки не нарушают повседневную жизнь страны, это и есть самый убедительный результат цифровой устойчивости.