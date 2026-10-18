«Города и сёла становятся ближе»: глава псковских профсоюзов поздравил работников дорожного хозяйства

22:43, 18 октября 2026, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Он отметил, что от качества дорог зависят безопасность движения, работа предприятий и доступность социальных объектов.

«От качества дорог зависит безопасность движения, бесперебойная работа предприятий, доступность социальных объектов и комфорт повседневной жизни людей. Благодаря вашему профессионализму, ответственности и преданности делу города и сёла становятся ближе, а регион получает новые возможности для развития», – говорится в поздравлении.

Игорь Иванов отдельно поблагодарил ветеранов отрасли, которые заложили основу дорожного хозяйства, и специалистов, продолжающих работать сегодня, в том числе в сложных погодных условиях и при высокой нагрузке.

Псковский областной совет профсоюзов, по словам председателя, уделяет внимание защите трудовых прав работников и созданию достойных и безопасных условий труда.

В завершение поздравления Игорь Иванов пожелал дорожникам крепкого здоровья, благополучия, стабильности, уважения коллег и близких, а также уверенности в завтрашнем дне.

«Пусть труд приносит удовлетворение, дороги служат долго, а каждый новый день открывает путь к успеху и новым достижениям!» – добавил он.