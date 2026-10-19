Эксперт объяснила, почему люди выбирают офлайн-формат обучения

18:46, 19 октября 2026, ПАИ

Руководитель образовательного направления Ольга Беляева выбрала бы для себя офлайн-формат обучения. Об этом она заявила в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ведущий попросил гостью порассуждать, что должна дать школа человеку в быстро меняющемся мире профессий.

«Если бы я решила стать программистом, то мне нужно было бы, чтобы передо мной стоял преподаватель и говорил: вот смотри, Оля, вот это вот так, а вот это вот так», – сказала Беляева.

По её словам, при онлайн-обучении в случае больших затруднений может не хватать живого наставника. Именно поэтому она отдаёт предпочтение офлайн-занятиям, где можно получить помощь преподавателя.