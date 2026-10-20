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Общество

С 2027 года детям до 14 лет понадобится отдельный загранпаспорт для поездок за границу

С 1 января 2027 года дети младше 14 лет смогут выезжать за пределы России только по собственному загранпаспорту. Вносить сведения о ребёнке в загранпаспорта родителей перестанут. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

При этом ранее выданные загранпаспорта старого образца с отметками о детях останутся действительными до окончания срока действия. После 1 января 2027 года родителям необходимо будет оформлять для детей отдельные документы.

Сейчас сведения о ребёнке можно внести в загранпаспорт старого образца, который действует пять лет. Это позволяет ему путешествовать вместе с родителем, если правила въезда страны назначения допускают такой вариант. Например, такая возможность предусмотрена для поездок в Египет, Таиланд и Турцию. Для въезда в ОАЭ ребёнку уже сейчас требуется собственный загранпаспорт.

Возможность вписывать детей в родительские документы в последние годы стала менее востребованной: родители всё чаще оформляют детям отдельные загранпаспорта.

Для детей старше 14 лет правила не меняются: для выезда за границу им достаточно собственного загранпаспорта или паспорта гражданина России.

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