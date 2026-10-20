Псковичи готовы получать на 9% меньше ради работы рядом с домом

09:47, 20 октября 2026, ПАИ

Псковичи в среднем готовы снизить зарплатные ожидания на 9%, если смогут работать рядом с домом. При этом 38% горожан не согласны жертвовать доходом ради экономии времени на дорогу. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob среди экономически активного населения.

Для 27% соискателей приемлемо снижение желаемой зарплаты на 5%. Ещё 4% готовы уступить 15%, 2% – 20%, а 3% – 25% и более. В среднем опрошенные согласны на уменьшение зарплатных ожиданий на 9%.

Люди в возрасте от 35 до 45 лет реже соглашаются на снижение дохода, чем более молодые и старшие респонденты. Однако средний размер уступки во всех возрастных группах одинаков – 9%. Участники опроса с высшим образованием в среднем готовы уступить немного меньше, чем люди со средним профессиональным образованием.

Среди псковичей, зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц, 37% не готовы снижать зарплатные запросы ради работы рядом с домом. Те, кто допускает такой компромисс, согласны в среднем на уменьшение дохода на 10%. Среди респондентов с зарплатой ниже 150 тысяч рублей не готовы уступать 32%, а средняя допустимая уступка составляет 9%.

Отношение к снижению зарплатных ожиданий зависит и от профессии. Чаще всего от компромисса отказываются врачи – 62%, администраторы – 53%, водители – 48%, учителя – 45% и медсёстры – 42%.

Более гибко к этому вопросу относятся главные бухгалтеры: только 15% из них не готовы пожертвовать частью дохода. Среди бухгалтеров таких 22%, среди системных администраторов – 26%.

При этом среди тех, кто согласен на снижение зарплаты, наибольшая средняя уступка приходится на водителей – 16% и врачей – 13%. Дизайнеры и учителя готовы снизить запросы в среднем на 10%. Самая небольшая уступка – у офис-менеджеров, всего 5%.