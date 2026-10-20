В Пскове благоустроили дворы на территориях 19 ТОС

20:11, 20 октября 2026, ПАИ

Новые междворовые проезды, ровные тротуары и удобные парковки появились на 19 территориях ТОС в Пскове – реализацию проектов, победивших на конкурсе заявок на улучшение транспортно-пешеходной доступности, завершили в городе, сообщил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в своём официальном канале на платформе MAX.

По его словам, сделать это удалось благодаря бюджетному финансированию и инициативе самих жителей.

«Без вашей личной ответственности и инициативности эти дороги и дворы не стали бы лучше. Вы сами предложили идеи, довели их до конца и проконтролировали результат», – написал Стармолотов.

Работы прошли по следующим адресам: улица Коммунальная, 46; улица Майора Доставалова, 1; улица Набат, 3; улица Труда, 20; улица Ижорского Батальона, 43; улица Новгородская, 14, 28 и 32; улица Алёхина, 8; улица Николая Васильева, 55 и 61а.

«Благодарю каждого, кто вложил свои силы в эти проекты. Это важная работа, которая делает наш общий дом – Псков – лучше», – добавил Стармолотов.