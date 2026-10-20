В Себежском районе при пожаре в жилом доме пострадали два человека

11:35, 20 октября 2026, ПАИ

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в деревне Исаково Себежского района. Возгорание произошло 19 октября около 18:05 на улице Красноармейской, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавшие – женщина 52 лет и мужчина 62 лет – были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Предположительная причина пожара – неосторожность при курении.

Пожарным удалось спасти хозяйственную постройку. На месте работали пожарные подразделения и бригада скорой помощи.