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Общество

T2 – лидер по сети 5G: статистика Роскомнадзора

Российский оператор мобильной связи T2 лидирует по количеству базовых станций 5G с показателем 4 093 объекта (на 3 222 станции больше, чем у ближайшего конкурента), заявил представитель Роскомнадзора на форуме «Спектр-2026». Тем самым на T2 приходится почти 70 % построенной «большой четвёркой» инфраструктуры 5G.

Фото: пресс-служба T2

Как сообщили ПАИ в пресс-службе T2, с момента запуска пятого поколения компания увеличила количество телеком-инфраструктуры на 25 %.

Цель оператора отличается от задач конкурентов: T2 не гонится за количеством новых городов с ограниченной инфраструктурой и точечными участками, а увеличивает покрытие сети 5G в уже запущенных миллионниках. T2 дал клиентам полноценный доступ к новой технологии сразу после старта. 5G уже воспользовалось более 800 тысяч человек, и количество абонентов продолжает расти.

Сеть пятого поколения запущена в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Красноярске и Волгограде. Покрытие составляет 40–80 % в зависимости от города. За месяц после запуска продажи смартфонов с поддержкой 5G в T2 выросли на 70 %, что говорит о высоком интересе пользователей к новой технологии. Пиковые скорости в сети – 800 Мбит/с: это в четыре-пять раз выше скоростей LTE.

«Объективные данные регулятора доказывают, что уже на старте T2 запустил не пилотную, «на пятачке», а настоящую сеть 5G. Нашей целью было предоставлять достойное покрытие, поэтому в семи городах технология 5G организована в 40–80 % инфраструктуры. Мы никогда не пытались искусственно расширить список городов запуска, включив несколько базовых станций в маркетинговых целях. При этом за прошедший месяц с момента запуска 5G мы увеличили парк базовых станций на четверть. Мы видим спрос на технологию и следим за тем, чтобы качество пользования сетью пятого поколения отвечало требованиям клиентов», – отметил заместитель генерального директора по технической инфраструктуре T2 Алексей Дмитриев.

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