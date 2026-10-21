Псковичи могут проверить знания на Статистическом диктанте

23:11, 21 октября 2026, ПАИ

Федеральная служба государственной статистики проводит Статистический диктант, приуроченный к 215-летию российской государственной статистики. Пройти его можно онлайн в любое удобное время, без отрыва от работы или учёбы, сообщает Минэкономразвития РФ.

Участники смогут проверить свои знания и оценить, насколько уверенно умеют работать со статистическими данными.

В этом году предусмотрены два уровня диктанта. Школьный рассчитан на участников в возрасте от 12 до 18 лет. Им предстоит ответить на 15 вопросов за 30 минут. Задания построены на базовых знаниях и знакомят со статистикой.

Углублённый уровень предназначен для взрослых старше 18 лет. Он включает 30 вопросов, на ответы отводится 45 минут. Задания сложнее и рассчитаны на тех, кто хочет глубже разобраться в работе с данными.

Статистический диктант проходит в онлайн-формате на платформе sd.rosstat.gov.ru совместно с проектом «Россия – страна возможностей».