Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи могут проверить знания на Статистическом диктанте

Федеральная служба государственной статистики проводит Статистический диктант, приуроченный к 215-летию российской государственной статистики. Пройти его можно онлайн в любое удобное время, без отрыва от работы или учёбы, сообщает Минэкономразвития РФ.

Участники смогут проверить свои знания и оценить, насколько уверенно умеют работать со статистическими данными.

В этом году предусмотрены два уровня диктанта. Школьный рассчитан на участников в возрасте от 12 до 18 лет. Им предстоит ответить на 15 вопросов за 30 минут. Задания построены на базовых знаниях и знакомят со статистикой.

Углублённый уровень предназначен для взрослых старше 18 лет. Он включает 30 вопросов, на ответы отводится 45 минут. Задания сложнее и рассчитаны на тех, кто хочет глубже разобраться в работе с данными.

Статистический диктант проходит в онлайн-формате на платформе sd.rosstat.gov.ru совместно с проектом «Россия – страна возможностей».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

22 октября 2026

Беспилотная опасность объявлена в Псковской области
21 октября 2026

Студентов ПсковГУ научат превращать технологические идеи в стартапы
21 октября 2026

В Великих Луках ищут финансирование для создания епархиального дома милосердия
21 октября 2026

«Среда обитания»: глава псковского Роспотребнадзора – о гриппе, клещах, ботулизме и водоматах
21 октября 2026

Пик звездопада Ориониды в Псковской области придётся на предстоящую ночь
21 октября 2026

Беспилотники самолётного типа уничтожили над Псковской областью
21 октября 2026

В вакцинах от гриппа заменили все три компонента – Роспотребнадзор
21 октября 2026

Псковичка Наталья Фуфаева удостоена нагрудного знака «Доброволец России»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...