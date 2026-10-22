В Пскове задержали двух человек за кражи из магазина на улице Труда

10:46, 22 октября 2026, ПАИ

Двух человек задержали за кражи из магазина на улице Труда в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии патрулировали улицы города. В 13:00 они получили сигнал «Тревога» из торговой точки. Росгвардейцы выдвинулись на место и по прибытии задержали 25-летнюю женщину, похитившую из торгового зала мясной карбонад.

Около 19:00 в том же магазине кражу водки совершил 50-летний мужчина – его также задержали росгвардейцы. По данным фактам проводятся проверки.