В Пскове задержали двух человек за кражи из магазина на улице Труда
Двух человек задержали за кражи из магазина на улице Труда в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии патрулировали улицы города. В 13:00 они получили сигнал «Тревога» из торговой точки. Росгвардейцы выдвинулись на место и по прибытии задержали 25-летнюю женщину, похитившую из торгового зала мясной карбонад.
Около 19:00 в том же магазине кражу водки совершил 50-летний мужчина – его также задержали росгвардейцы. По данным фактам проводятся проверки.
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