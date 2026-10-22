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Общество

В Псковской области за девять месяцев произошло 87 ДТП с участием пьяных водителей

За девять месяцев 2026 года в Псковской области зарегистрировали 87 ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. В результате погибли восемь, травмы получили 84 человека. Госавтоинспекция напомнила об ответственности за нетрезвое вождение и призвала автомобилистов не садиться за руль после употребления алкоголя.

За первое нарушение водителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от полутора до двух лет.

При повторном нарушении, если есть основания для привлечения к уголовной ответственности, наказание может составить до 300 тысяч рублей штрафа. Также предусмотрены обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. В отдельных случаях автомобиль могут конфисковать.

Если по вине нетрезвого водителя человеку причинён тяжкий вред здоровью или погибли люди, срок лишения свободы может достигать 15 лет.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что после употребления алкоголя единственно правильное решение – отказаться от управления автомобилем.

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