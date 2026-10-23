Псковский врач: Кто прошёл диспансеризацию один раз, придёт и на следующий год
Те, кто прошёл диспансеризацию один раз, скорее всего, придёт и на следующий год, отметила заведующая отделением медицинской профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«Людям интересно отследить свои показатели в динамике. К тому же они видят толк, видят, что исследования проводятся не для галочки», – добавила медик.
Медик отметила, что пока в основном на диспансеризацию приходят пенсионеры.
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