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Общество

Псковский врач: Кто прошёл диспансеризацию один раз, придёт и на следующий год

Те, кто прошёл диспансеризацию один раз, скорее всего, придёт и на следующий год, отметила заведующая отделением медицинской профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Ирина Ксенофонтова. Фото: ПАИ

«Людям интересно отследить свои показатели в динамике. К тому же они видят толк, видят, что исследования проводятся не для галочки», – добавила медик.

Медик отметила, что пока в основном на диспансеризацию приходят пенсионеры.

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