Поддержка психолога помогла псковичке с онкологией начать лечение, рассказала медик

17:06, 23 октября 2026, ПАИ

Врачам важно не только выявить заболевание, но и правильно сообщить о нём пациенту. Иногда человеку необходимы мягкая поддержка и ободрение, а иногда – серьёзный разговор, который поможет осознать опасность ситуации. Об этом рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По словам медика, во время диспансеризации нередко выявляют онкологические заболевания. В таких случаях важно поддержать человека, помочь ему настроиться на лечение и привести примеры успешной борьбы с болезнью. Ирина Ксенофонтова отметила, что случаи выздоровления бывают даже на четвёртой стадии рака.

Некоторым пациентам требуется помощь психолога. Врач рассказала об одной из пациенток с раком молочной железы, которая находилась в глубокой депрессии. После работы с психологом женщина решилась начать лечение. По словам Ирины Ксенофонтовой, улучшение наступило уже после первого курса химиотерапии.