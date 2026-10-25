Суд признал недействительным кредитный договор, который мошенники оформили на дедовичанку

22:58, 25 октября 2026, ПАИ

Суд признал недействительным кредитный договор, который мошенники оформили на пенсионерку из Дедовичского округа. Об этом пишет районная газета «Коммуна» со ссылкой на районную прокуратуру.

Установлено, что злоумышленник под предлогом замены медицинского полиса выманил у женщины коды из СМС. А затем – обманом оформил на неё кредит в микрофинансовой компании на 8 тысяч рублей. Деньги тут же ушли третьим лицам.

Прокуратура встала на защиту пенсионерки: в суде доказали, что женщина вовсе не хотела брать кредит, а договор заключили с её персональными данными в результате мошенничества.

Требования прокурора удовлетворены полностью, договор признан недействительным. Решение суда уже вступило в законную силу.