Псковские каратисты завоевали 12 медалей на турнире «Витебский тигр» в Белоруссии

11:15, 26 октября 2026, ПАИ

Спортсмены сборной Пскова в составе клуба «Будокан Атэми» и спортивной школы «Бригантина» приняли участие в турнире по карате «Витебский тигр», который прошёл в Витебске 24 октября. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате WKF Пскова Антон Потебня.



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня



Фото: Антон Потебня











Соревнования проводились в возрастных категориях 8–15 лет. По итогам выступлений псковичи завоевали 12 медалей: три золотые, три серебряные и шесть бронзовых.

Золотые медали завоевали Андрей Мосягин, Виктория Карпова и Григорий Постобаев. Серебряными призёрами стали Фёдор Иванов, Вероника Череватенко и Иван Семёнов. Бронзовые медали получили Иван Захарьев, Марк Пугач, Ульяна Федотова, Юлия Дмитриева, Мовсес Аветян и Милана Петрова.

Спортсменов подготовили тренеры Михаил Шалыгин, Исфандияр Нуритдинов, Дмитрий Хорошев, Евгений Ермолов, Максим Степанов и Антон Потебня.