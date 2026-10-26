Псковские каратисты завоевали 12 медалей на турнире «Витебский тигр» в Белоруссии
Спортсмены сборной Пскова в составе клуба «Будокан Атэми» и спортивной школы «Бригантина» приняли участие в турнире по карате «Витебский тигр», который прошёл в Витебске 24 октября. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате WKF Пскова Антон Потебня.
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Фото: Антон Потебня
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Фото: Антон Потебня
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Фото: Антон Потебня
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Фото: Антон Потебня
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Фото: Антон Потебня
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Фото: Антон Потебня
Соревнования проводились в возрастных категориях 8–15 лет. По итогам выступлений псковичи завоевали 12 медалей: три золотые, три серебряные и шесть бронзовых.
Золотые медали завоевали Андрей Мосягин, Виктория Карпова и Григорий Постобаев. Серебряными призёрами стали Фёдор Иванов, Вероника Череватенко и Иван Семёнов. Бронзовые медали получили Иван Захарьев, Марк Пугач, Ульяна Федотова, Юлия Дмитриева, Мовсес Аветян и Милана Петрова.
Спортсменов подготовили тренеры Михаил Шалыгин, Исфандияр Нуритдинов, Дмитрий Хорошев, Евгений Ермолов, Максим Степанов и Антон Потебня.
Псковский Nordman занимает шестое место по итогам первого тура Премьер-лиги по настольному теннису