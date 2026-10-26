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Происшествия

В Пскове задержан курьер мошенников, похитивших у пенсионера почти 7 млн рублей

Псковские полицейские установили подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам, которые завладели сбережениями пожилого жителя города на сумму около 7 млн рублей. Им оказался 24-летний безработный уроженец Ленинградской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, с августа по сентябрь этого года неизвестный, представившись сотрудником финансовой организации, убедил пенсионера перевести накопления на так называемый безопасный счёт.

Большую часть денег пожилой пскович передал прибывшему курьеру, а оставшуюся сумму перевёл через банкомат.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого курьера. По данным правоохранителей, он также подозревается в аналогичном преступлении в Санкт-Петербурге.

Фигуранта заключили под стражу. Расследование продолжается.

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