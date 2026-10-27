Псковички рассказали о реакции руководителей на новость о беременности

09:32, 27 октября 2026, ПАИ

59 % жительниц Пскова рассказывают работодателю о беременности уже в первом триместре. Ещё 11 % сообщают новость во втором триместре, а 4 % откладывают разговор как минимум до седьмого месяца. Такие данные получил сервис SuperJob в опросе женщин, у которых есть дети младше трёх лет.

Положительную реакцию руководства на новость о беременности отметили 47 % участниц опроса. Ещё 27 % столкнулись с нейтральным отношением, а 7 % рассказали об отрицательной реакции.

Женщины младше 40 лет чаще говорили о позитивном отклике руководства, чем респондентки старшего возраста. Также реакция работодателей различалась в зависимости от дохода: среди женщин с зарплатой до 100 тысяч рублей в месяц о недовольстве начальства сообщили 5 %, а среди зарабатывающих более 150 тысяч – 9 %.

Коллеги в большинстве случаев реагируют на новость о беременности положительно. Об этом рассказали 63 % опрошенных. При этом женщины младше 40 лет чаще отмечали доброжелательное отношение со стороны коллектива.