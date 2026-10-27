В Пскове расскажут, почему гренландские киты «поют джаз»

07:25, 27 октября 2026, ПАИ

27 октября в креативном пространстве «Лофт» в Пскове пройдёт научный стендап, посвящённый гренландским китам, сообщили ПАИ организаторы. Вместо длинных академических докладов и сложных терминов – истории из экспедиций, неожиданные факты и редкие кадры жизни китов. Гости узнают, почему киты «поют джаз», что общего у морских гигантов с болидами «Формулы-1» и как псковичи помогают исследовать животных.

В Охотском море, у Шантарских островов и в заливе Шелихова, обитает одна из самых редких популяций гренландских китов в мире. По оценкам учёных, её численность составляет около 400 особей. Исследователи уже составили фотокаталог более чем 300 китов, научились узнавать животных при повторных встречах и даже дали некоторым из них имена.

Но как изучать животных, которые проводят большую часть жизни под водой, общаются на расстоянии десятков километров и обитают в труднодоступных районах Охотского моря? Об этом сотрудница Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Мария Славина расскажет в формате научного стендапа – четырёх коротких выступлений, объединённых неожиданными вопросами о жизни китов. Например, можно ли определить возраст животного, не зная даты его рождения? Зачем учёные записывают китовые песни? Что общего между многотонным морским гигантом и гоночным болидом?

К выступлению присоединятся псковичи Ульяна Ледок и Роман Агер. В разные годы они в качестве волонтёров участвовали в исследовательских экспедициях и помогали устанавливать на китах спутниковые метки, причём пилот-инструктор и двукратный чемпион России Роман Агер сам наносил их с мотопараплана.

Участники стендапа поделятся историями из полевой жизни, покажут редкие фото- и видеоматериалы из экспедиций и расскажут, где в России можно увидеть гренландских китов, не подвергая опасности себя и животных.

Начало в 18:30. Вход свободный.