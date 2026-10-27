Команда из Великих Лук участвует в конкурсе «Лучшая школьная столовая – 2026»

13:16, 27 октября 2026, ПАИ

Команда предприятия «Школьное питание» из Великих Лук представит Псковскую область в федеральном туре Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2026». Финальный этап проходит в Краснодаре. Об участии великолукских специалистов сообщил глава администрации города Андрей Беляев в социальных сетях.

По его словам, конкурс позволяет представить профессиональные достижения команды, поделиться опытом и показать лучшие практики организации школьного питания.

«За качественным питанием наших детей стоит ежедневный труд большой команды профессионалов, ответственность и внимание к самым юным жителям города», – отметил Беляев.

Глава администрации пожелал участникам достойно представить Великие Луки на всероссийском уровне и одержать победу.