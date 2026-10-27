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Происшествия

Жителя Псковской области отправили в колонию строгого режима за уклонение от исправительных работ

Бежаницкий районный суд заменил исправительные работы лишением свободы местному жителю, осуждённому за кражу. Мужчина не приступил к отбыванию наказания и скрывался от уголовно-исполнительной инспекции, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

В январе 2025 года его признали виновным в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ), и назначили 1 год 6 месяцев исправительных работ.

Однако с момента постановки на учёт осуждённый не отбывал наказание, поскольку установить его местонахождение не удавалось. Мужчину объявили в розыск.

7 октября его нашли в Новосокольниках. В тот же день суд заключил его под стражу на 30 суток, чтобы рассмотреть вопрос о замене наказания.

В итоге суд удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции и назначил мужчине шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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