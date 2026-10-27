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Общество

Гендиректор «Экогрупп» объяснил, почему регоператор не вывозит шины и строительный мусор

О правилах работы регионального оператора по обращению с ТКО и разделении ответственности за контейнерные площадки рассказал генеральный директор компании «Экогрупп» Денис Кузнецов в программе «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 октября.

Фото: ПАИ

По словам Дениса Кузнецова, когда компания пришла в Псковскую область после так называемого мусорного коллапса в 2024 году, перед ними стояла задача дать понять людям, что такой ситуации больше не повторится. Также предстояло собрать всех подрядчиков и представителей полигонов для слаженной работы. У регоператора есть разные транспортные средства: бункеровозы, мусоровозы с задней загрузкой, ломовозы и мультилифты.

«Предыдущий региональный оператор работал с теми же полигонами, однако у сотрудников не было уверенности в завтрашнем дне», – отметил Денис Кузнецов.

Гдиректор «Экогрупп» отметил, что за содержание контейнерных площадок отвечают их собственники. Это могут быть муниципалитеты, управление городского хозяйства, управляющие компании или юридические лица, на территории которых оказывается услуга. В их обязанности входит поддержание площадки в нормативном состоянии, уборка, покраска, ремонт и обеспечение наличия контейнеров. Кроме того, любые отходы, не относящиеся к ТКО, должны утилизироваться собственником площадки.

Например, если рядом с контейнером лежит старая мебель, то её утилизация – не ответственность «Экогрупп». К ТКО не относятся строительные и растительные отходы, а также шины.

«Эти три категории компания категорически не забирает, так как их нет в нормативе накопления. Возможно, это недочёт реформы – лично моё мнение. Как по мне, если бы регоператор отвечал за все отходы, то было бы проще работать и была бы репутация намного чище. Потому что приезжают две машины обслужить контейнерную площадку, человек это увидит, пройдёт мимо, а там всё равно остаётся какой-то мусор. Это вызывает недоумение. Но, к сожалению, законодательно и нормативно мы не имеем права возить эти отходы», – отметил Денис Кузнецов.

По его словам, отходы, не относящиеся к ТКО, должны утилизировать собственники земли, например муниципалитеты. Кроме того, покрышки и другие подобные отходы в принципе не должны появляться на контейнерных площадках, так как это является нарушением законодательства страны.

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