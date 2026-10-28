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Общество

Ремонт двух центральных улиц в Пушкинских Горах планируют завершить до конца года

Ремонт двух центральных улиц в Пушкинских Горах планируют полностью завершить до конца года. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с главными редакторами районных газет в правительстве региона, передаёт корреспондент ПАИ.

Марина Быстрова. Фото: ПАИ

И. о. главного редактора газеты «Пушкинский край» Марина Быстрова напомнила, что в этом году за счёт средств областного бюджета в районе уже были приведены в порядок часть автотрассы и тротуары на участке от Научно-культурного центра до Святогорского монастыря. Она поинтересовалась, планируется ли продолжить работы на улицах Новоржевской и Пушкинской в 2027 году и последующие годы.

Губернатор уточнил детали текущего этапа работ. «Новоржевскую мы уже примерно через месяц планируем закончить. По Пушкинской, по-моему, чуть меньше километра тоже до конца года будет сделано», – ответил Михаил Ведерников. Таким образом, основные работы по благоустройству дорожной инфраструктуры в центре посёлка будут завершены в рамках текущего сезона.

Работы идут при поддержке президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото со страницы главы Пушкиногорского муниципального округа Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте». Изображение носит иллюстративный характер

Отметим, что встречи главы региона с редакторами районных газет уже стали традиционной частью Псковского международного медиафорума. В этом году он прошёл в седьмой раз и длился с 20 по 22 октября. Он объединил ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимали участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Как отмечал Михаил Ведерников на медиафоруме, районные газеты в Псковской области в среднем охватывают 68 % жителей своих муниципалитетов, а отдельные проекты, посвящённые местной жизни, набирают миллионы просмотров. Губернатор призвал редакции развивать форматы, которые позволяют поддерживать такую связь: открывать редакции для посетителей, проводить прямые эфиры с места событий и запускать проекты, в которых жители участвуют вместе с журналистами.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума. Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.

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