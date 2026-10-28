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Общество

Более пяти тысяч россиян аннулировали утраченный паспорт через новый сервис

Аннулировать утраченный паспорт теперь можно через новый сервис на «Госуслугах» – за первый месяц его работы им воспользовалось более 5,5 тысячи человек, сообщили в пресс-службе проекта «Объясняем.РФ».

Фото: ПАИ

Быстрое аннулирование документа нужно, чтобы данными паспорта не смогли воспользоваться преступники в случае потери или кражи.

Для оформления заявления потребуются подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» и данные утраченного паспорта. Если документ украли, дополнительно указываются сведения из талона-уведомления МВД: звание и Ф. И. О. сотрудника, принявшего заявление, адрес подразделения и номер служебного телефона, а также дата и время регистрации обращения. Это необходимо, чтобы связать онлайн-заявление с официальным обращением в полицию.

Далее нужно выбрать причину обращения, заполнить сведения, указать подразделение МВД и отправить запрос. Подать заявление может только владелец документа. Отозвать его не получится: даже если паспорт найдётся, он останется недействительным – потребуется оформить новый документ.

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